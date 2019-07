Nel governo italiano c'è un bluff e un mistero

"In Italia esiste un bluff e un mistero. Il bluff è l'idea, che in qualche modo i 5 stelle cercano di far vivere, che ci possa essere in questa legislatura un accordo tra il Pd e il M5s. Ed è un qualcosa che non esiste, ma che i 5 stelle cercano di far credere alla Lega e a Salvini che invece possa esserci, per cercare di disincentivare Salvini a rompere, a staccare la spina. La questione vera, la grande domanda e quindi il mistero è semplice: ma per quale ragione il leader della Lega, che ha un consenso e una forza incredibile, ha una traiettoria nei sondaggi che è sempre crescente da un anno e mezzo a questa parte, che ha conquistato 15 punti in un anno, ha perciò tutte le ragioni di rompere con questo governo, per quale motivo ha scelto di andare avanti e sfidare tutti quanti?", ha detto il direttore Claudio Cerasa questa mattina ad Agorà Estate.