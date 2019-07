Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti riempie il Teatro Brancaccio a Roma. Sferza Forza Italia (“Negli ultimi anni non siamo stati fra il popolo”), dice di invidiare le primarie al Pd, ma non tira più di tanto la corda col Cavaliere. In prima fila Paolo Romani, Vittorio Sgarbi, Osvaldo Napoli, Gaetano Quagliariello.