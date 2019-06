In Sardegna il centrodestra conquista Cagliari e Alghero

L'affluenza definitiva alle comunali in Sardegna, nei 28 municipi andati alle urne, è stata del 55,33 per cento. La percentuale dei votanti, come emerge dal sito del Viminale dedicato alla consultazione elettorale, è in calo di quasi otto punti rispetto alla precedente tornata quando si recò alle urne il 63,18 per cento.

Ma Salvini lo sa quanto costa un litro di latte in Sardegna? Durante le proteste dei pastori promise di alzare il prezzo a 1 euro. Ora è a 74 cent e il Capitano non va in campagna elettorale

CAGLIARI: Il candidato del centrodestra a Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, secondo i dati del Servizio elettorale del Comune, è in vantaggio sulla candidata del centrosinistra, Francesca Ghirra, quando sono state scrutinate 160 sezioni su 174. Truzzu è al 50,5%, la Ghirra al 47,4% e il candidato dei 'Verdes' Angelo Cremone al 2,05%. Centrodestra in vantaggio anche per quanto riguarda le liste (141 sezioni scrutinate su 174) con il 52,87%, contro il 45,34% del centrosinistra e l'1,81% dei 'Verdes'. Fratelli d'Italia è il primo partito con l'11,76% seguito dal Psd'Az con il 9,85%. Da ricordare che a Cagliari il M5s non ha presentato alcun candidato alle elezioni.

SASSARI: Con 80 sezioni scrutinare a Sassari, il candidato del centrosinistra Mariano Giovanni Agostino Brianda, secondo i dati dell'Ufficio elettorale del Comune, è in testa con il 33,98%, seguito da Gian Vittorio Campus (Civiche Campus) con il 30.67%, Mariolino Andria (Cd) con il 16.23%, Maurilio Murru (M5S) con il 14.50%, Marilena Budroni (Civica) con il 2.85%, Angelo Mura Noto Lino con 1.32% e Giuseppe Salvatore Doneddu con lo 0.46%.

ALGHERO: Il centrodestra esulta ad Alghero, dove col sardista Mario Conoci, col 53% strappa al primo turno la città al centrosinistra e al sindaco uscente Mario Bruno. Il candidato sostenuto da Pd e dalle liste civiche Sinistra in Comune e Per Alghero, fermo al 31,9%, si è già congratulato con l'avversario appoggiato da Lega, Psd'Az, Riformatori-Fortza Paris, la civica Noi con Alghero, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Udc, partiti che si erano dimostrati vincenti nella città catalana già alle regionali del 24 febbraio scorso, quando la coalizione di centrodestra aveva superato il 54%. E stavolta non è stata necessaria neppure la presenza del leader leghista Matteo Salvini. Il M5s, con Roberto Ferrara, ha sfiorato il 15% dei consensi, un dato in crescita rispetto al 10% registrato alle regionali ad Alghero.