L'onda nera era una fake news

Gli exit poll sono da prendere con le pinze ma se fossero confermati la storia delle Europee ci dice questo: vincono gli europeisti, crescono i partiti liberali, i sovranisti bene in Francia e Italia, ma l’onda nera nazionalista in Europa, allo stato attuale, era una fake news.

Gli exit poll sono da prendere con le pinze ma se fossero confermati la storia delle Europee ci dice questo: vincono gli europeisti, crescono i partiti liberali, i sovranisti bene in Francia e Italia, ma l’onda nera nazionalista in Europa, allo stato attuale, era una fake news.

Dal 4 marzo la Lega ha vinto elezioni ovunque: Friuli Venezia Giulia, Molise, Abruzzo, Sardegna, Basilicata, forse Piemonte. Ma la progressiva crescita della Lega non è un atto di fiducia nei confronti del governo: è la richiesta disperata di lavorare a un’alternativa.

Dal 4 marzo la Lega ha vinto elezioni ovunque: Friuli Venezia Giulia, Molise, Abruzzo, Sardegna, Basilicata, forse Piemonte. Ma la progressiva crescita della Lega non è un atto di fiducia nei confronti del governo: è la richiesta disperata di lavorare a un’alternativa #EuroFoglio

Salvini dice che non chiederà nulla al m5s se non di applicare il contratto di governo. Ma i punti segnalati come prioritari sono i punti sui quali il governo potrebbe cadere: tasse, giustizia, grandi opere, autonomia