I maggiori sindacati della polizia sono preoccupati per quanto accade nelle piazze e nell’ubriachissimo dibattito pubblico italiano che, in questi giorni di campagna elettorale, in televisione, sui social e sui giornali, fa emergere un inquietante clima da stadio in cui la polizia è tirata da una parte e dall’altra. Accusata addirittura di difendere i fascisti e di picchiare gli antifascisti democratici. “La terzietà dell’amministrazione della polizia di stato è il presupposto fondamentale in una democrazia affinché il cittadino riconosca in...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.