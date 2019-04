Per gli alleati europei Salvini oggi è più un rischio che una rassicurazione

Specchio delle mie brame, chi è la più bella destra del reame? Marine non va dal Truce lunedì. Orbán nemmeno. Si fanno fotografare con lui, un modello, un amico, un alleato. Ma per il resto piede di casa. Spiegazione: nessuna significativa. Lui lunedì in un albergo lancia l’Europa del Buonsenso, capirai. I sondaggi danno il gruppo leghista secondo dopo la Cdu tedesca, e cento deputati in tutto agli euroscettici duri su 700, con la riserva della eventuale partecipazione dei britannici...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.