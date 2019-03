“I miei ex compagni leghisti non sanno neanche quello che votano”

Roma. Per vent’anni ha militato nella Lega, è stata sindaco di San Donà di Piave per 10 anni e poi presidente della provincia di Venezia. Oggi Francesca Zaccariotto è assessore ai Lavori pubblici nella giunta Brugnaro ed è in trincea – fatto raro per un politico di centrodestra – in difesa della politica, costi della democrazia compresi. Le fa un effetto strano vedere i suoi ex compagni di partito approvare norme come lo “spazzacorrotti”. “Senza voler offendere nessuno – dice...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.