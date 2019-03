Il principio della Propaganda del governo Conte dice che a ogni iniziativa promozionale corrisponde una spinta uguale e contraria dalla realtà. Ieri il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, hanno inaugurato a Valeggio sul Mincio, in Veneto, i capannoni di Fincantieri Infrastructure dove si costruirà, in parte, il nuovo ponte Morandi dopo il crollo dell’agosto scorso in cui morirono 43 persone. E’ stata una parata di autorità pubbliche con l’obiettivo di esibire la prima...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.