Referendum propositivo, maneggiare con cura

In una stagione in cui molti sono i fautori dello smantellamento della democrazia rappresentativa, introdurre l’istituto del referendum propositivo è materia da maneggiare con cura, ma non da demonizzare. L’istituto delle leggi di iniziativa popolare esiste da sempre, non è sbagliato, ma nella storia repubblicana non ha mai prodotto granché. Il referendum abrogativo, saggiamente costruito dai Padri e limitato nei campi e nel quorum, è un’arma convenzionale, diciamo, per mettere pressione sul Parlamento e farlo legiferare su un determinato argomento,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.