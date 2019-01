Il Salvini in difesa e la rivolta dei sindacati di Polizia (con un’eccezione)

Roma. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini che gira, va, vede gente e indossa – fotografandosi – divise di Forze Armate e corpi speciali. L’ultima volta a Montecitorio, con conseguente insurrezione dal Pd (“qui non possono entrare agenti. Oggi per la prima volta si è vista una divisa”, ha detto il deputato Luigi Marattin; “disprezzo nei confronti delle istituzioni repubblicane”, ha aggiunto la collega Enza Bruno Bossio). Ma neanche le forze armate, con qualche eccezione, ricambiano le uscite in divisa del...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.