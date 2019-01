Graziano Delrio ci spiega perché la Lega è ipocrita sulla Tav

Roma. “La Tav non è una cosa che riguarda solo Torino: è un primo punto fondamentale del corridoio europeo”. Graziano Delrio, capogruppo del Pd alla Camera ed ex ministro delle Infrastrutture, spiega al Foglio perché la linea ad alta velocità è centrale per l’economia italiana e perché ci sia parecchia ipocrisia da parte della Lega, “che a parole è favorevole ma poi ne blocca lo sviluppo” avallando le decisioni del governo. L’interscambio con l’ovest dell’Europa “vale più di 170 miliardi,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.