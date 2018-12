Cosa resterà del pranzo tra Calenda e Renzi

Roma. La famosa cena convocata su Twitter da Carlo Calenda non c’è stato verso di organizzarla. L’ex ministro dello Sviluppo economico, però, questa settimana è riuscito a imbastire un pranzo con Matteo Renzi in una trattoria romana. Ed è già un primo risultato, visto che i due, spesso e volentieri, si sono trovati in cordiale disaccordo su un sacco di cose. Ma l’incontro com’è andato? “Molto bene”, dice Calenda al Foglio. “Per le news bisognerà aspettare il prossimo anno. Ma le premesse sono buone”. I due hanno parlato di che cosa fare alle prossime Europee, l’obiettivo è lavorare insieme contro sovranisti e populisti. Il problema è come, e con quale formula. Su questo Calenda non entra nei dettagli, per ora. “Ci siamo confrontati su passato, presente e futuro. Avremmo dovuto farlo tempo fa. Errore di entrambi. Ma meglio tardi che mai”, spiega l’ex ministro. Adesso la domanda è: ma riuscirà Renzi a ingaggiare Calenda nella sua squadra di comitati civici o passate le feste i due ricominceranno a tirarsi i piatti addosso?

Pranzo con @matteorenzi andato molto bene. Abbiamo parlato a lungo, ci siamo confrontati su passato, presente e futuro. Avremmo dovuto farlo tempo fa. Errore di entrambi. Ma meglio tardi che mai. PS quando lavoravi alla Ferrari non eri così acido! Che ti è accaduto? Un abbraccio https://t.co/ZWVMNuDPZ4 — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 20 dicembre 2018