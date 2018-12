Salvini si tiene stretto Di Maio per paura del “ribaltone del Presidente”

Roma. Siccome prima di tutto viene la propaganda, ecco che la suggestione goliardica di una sera si è subito trasformata in un progetto serio. E così, se le contingenze d’inizio 2019 non arriveranno a sconsigliarlo all’ultimo minuto, a gennaio Matteo Salvini volerà a Copenaghen mettendo nel bagaglio i suoi sci, per poi lanciarsi in una gagliarda discesa a spazzaneve sulla pista che funge da copertura di CopeHill, l’avveniristico termovalorizzatore danese additato già agli amici riottosi del M5s come modello di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.