Padova. Quello di Matteo Salvini può sembrare un miracolo politico. Ha ereditato un partito schierato a difesa del settentrione e ne ha fatto una forza il cui slogan è “prima gli italiani”. In realtà, il partito della secessione è stato facilmente trasformato nella versione italiana del Front National per una ragione fondamentale: perché già prima una larga parte della propaganda era orientata più sul tema dell’immigrazione che su quello della ridefinizione dell’assetto territoriale. In questo senso, Salvini è stato il...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.