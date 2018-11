Sindaci e parlamentari pronti a lanciare la candidatura di Minniti alla guida del Pd

Roma. Tutto è pronto per lanciare la candidatura di Marco Minniti, che potrebbe essere accompagnato da Teresa Bellanova come vicesegretaria in caso di vittoria al congresso. Domani, sabato, giorno dell’assemblea nazionale del Pd, uscirà un nuovo appello dei sindaci dopo quello firmato da Giorgio Gori e Dario Nardella delle settimane scorse. Lunedì invece toccherà ai parlamentari. Sul ticket ironizza Antonello Giacomelli, che pure è tra i sostenitori di Minniti: “Non so se sarà davvero così, in quel caso immagino che almeno il coordinatore della campagna sarà una persona che proviene dalla sinistra.. così, giusto per una rappresentazione equilibrata della piattaforma congressuale...”.