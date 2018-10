Uno studio sulle tribù politiche, con una sorpresa troppo bella

Milano. Il think tank More in Common ha appena pubblicato uno studio sulla polarizzazione dell’elettorato politico in America che si intitola “Hidden Tribes”, tribù nascoste. More in Common è un centro studi molto giovane, è stato fondato lo scorso anno con l’intento di creare un “noi”, di raccontarlo, questo “noi”, per sottolineare “ciò che ci unisce più che ciò che ci divide”: lavora nel Regno Unito, in America, in Francia e in Germania e si è occupato anche di identità...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.