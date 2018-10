Non aprite quella Manovra

Prima c'era quella – forse di Boeri, dicevano – che ha manomesso la relazione tecnica del “decreto dignità” inserendo la cifra di 8 mila disoccupati. Ieri Di Maio ha denunciato che un'altra “manina” ha addirittura modificato il Decreto fiscale. “Non so se è stata una manina politica o una manina tecnica, in ogni caso domattina si deposita subito una denuncia alla procura della Repubblica perché non è possibile che vada al Quirinale un testo manipolato” sulla pace fiscale. Il vicepremier durante la registrazione di Porta a Porta ha insistito nel dire – e il suo staff ha rilanciato su Facebook – che "all'articolo 9 del decreto fiscale c'è una parte che non avevamo concordato nel Consiglio dei ministri”. Il Quirinale in serata ha detto però che al momento nessun testo è arrivato nelle mani di Matarella.

