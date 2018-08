Di Maio è ancora nella fase: sparare promesse

Roma. Ieri il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio è stato intervistato dal Fatto quotidiano e le sue risposte sono molto impegnative, che è un eufemismo per dire che hanno un tono messianico: puoi prenderle come buone soltanto per una questione di fede. Il giornalista del Fatto, Luca De Carolis, fa notare che è in corso una fuga di capitali dall’Italia molto preoccupante e che lo spread è molto alto (perché continua a salire da quando il programma...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.