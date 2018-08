La più grande e pericolosa fake news dell’estate 2018 non arriva da un troll russo o da un fake sovranista ma da una precisa categoria di osservatori politici che in nome di un famigerato e farlocco realismo ha scelto improvvisamente di iscriversi al partito del TINAP: There Is Not Alternative To Populism. Il partito del TINAP si rafforza ogni volta che all’interno della maggioranza di governo emerge una dissonanza, una divergenza, un dissenso, un disaccordo, un attrito, una discrepanza su...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.