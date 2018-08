Bersani, non rottamare te stesso

Pier Luigi Bersani rivendica di aver privatizzato e liberalizzato, e di questi tempi è lodevole. Nel titolo dell’intervista rilasciata a Repubblica si legge, tra virgolette, che “il centrosinistra ha smontato i monopoli”. Va detto che questa frase Bersani non l’ha pronunciata, forse perché sa benissimo che dopo i monopoli pubblici sono venuti i monopoli, o gli oligopoli, privati. Le privatizzazioni sono riuscite, le liberalizzazioni no, e Bersani farebbe bene a riconoscerlo, anche perché non si può dare solo ai governi...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.