(Elisabetta) Trenta e lode

Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, ha rilasciato un’interessante intervista al sito DefenseNews, che pubblica in lingua inglese. Trenta dice che il nuovo governo non taglierà l’acquisto di caccia F-35 – come invece avevano promesso di fare i Cinque stelle l’anno scorso – ma che tenterà di ridefinire i tempi in modo da dilazionare i pagamenti. A proposito della missione in Afghanistan dice che “non vogliamo minare la stabilità o ridurre il nostro aiuto agli afghani”. Il contingente di soldati...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.