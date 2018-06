Come occupare la Rai

Roma. C’è la spavalderia dell’antipotere che si fa potere spavaldo. E allora Luigi Di Maio vorrebbe stanare i raccomandati, far loro mostrare quei titoli di studio che lui per primo non possiede, vorrebbe censire gli epurandi della tivù di stato, premiare la delazione, eccitandosi nell’accusa come facevano i capi plebe nel Sinedrio. Mentre Matteo Salvini, come sempre, bada invece al sodo, e lo fa senza pubbliche ingiunzioni padronali, senza promettere sgomberi dal balcone (almeno per adesso), anche perché non serve:...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.