È uscito il trailer di “The Choice”, il documentario sul sistema Casaleggio

Unozerozerouno, casa di produzione indipendente di Milano, ha pubblicato il trailer del documentario “The Choice”. È la storia della piattaforma Rousseau dei Cinque stelle, una video-inchiesta piena di tensione e lunga poco meno di cinquanta minuti che è stata anche presentata in anteprima a Riccione ai Dig awards. Il Foglio ne aveva parlato approfonditamente con un articolo di Daniele Raineri.

Il punto di partenza è noto. Il primo partito politico d’Italia insegue l’utopia di governare il paese con la democrazia diretta e per farlo dispone di un sito che si chiama “piattaforma Rousseau” e che raccoglie tutti i suoi iscritti. Ma c’è un Grande Problema che mina alla base l’utopia dei Cinque stelle, come i giornali di carta provano a raccontare da quasi un anno: il capo di una società privata che si chiama Casaleggio Associati ha il controllo totale della piattaforma usata dai membri del movimento per le consultazioni generali e quindi ha in mano le chiavi di tutta la linea politica.

La democrazia non è diretta perché c’è qualcuno che amministrando la piattaforma, quindi dietro lo schermo dell’autodefinirsi semplicemente un tecnico, può esercitare effettivamente un potere politico”.