Roma. Prometteva asfalto magico per coprire le buche, sognava il rosmarino per nascondere l’odore di monnezza fermentata e voleva le pecorelle per tosare l’erba di parchi pubblici non dissimili a una giungla. Intanto per le strade, a Ostia come a viale Marconi, qualche disperato incivile cominciava a dar fuoco ai cassonetti stracolmi, e Beppe Grillo, in un’incredibile nemesi, cascava in una buca stradale urlando, come un povero romano qualsiasi: “Ma le vogliamo mettere a posto o no ’ste buche?”. E...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.