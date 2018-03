Il paradigma Carelli

Per carità, il funambolismo grillino ci ha ormai abituati a ogni acrobazia, a ogni salto mortale in avanti e all’indietro. Anche alla tripla piroetta finale, quella che un tempo era vanto e privilegio dei più ardimentosi trapezzisti del circo. Eppure, ciò che si ode in queste ore riesce a sorprendere tutti, persino chi, sullo stomaco, non ha più il pelo ma la moquette. Nello stato maggiore del Movimento cinque stelle, e precisamente nelle stanze dove regna sovrano il genio di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.