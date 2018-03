Mi piange il cuore per l’Italia, dice Yascha Mounk, che nelle ultime settimane si è occupato di quel laboratorio di populismi che è diventato il nostro paese, con un occhio allarmato e l’altro attento a non cadere nei cliché delle analisi internazionali che ci riguardano. Mounk ha appena pubblicato “People vs Democracy”, un saggio di cui ci aveva già parlato a dicembre, ironizzando sul tempismo dell’uscita: il giorno successivo al voto italiano. Ora è in giro per gli Stati Uniti...

