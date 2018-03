Anche in Italia l'ondata antisistema smitizza i dogmi del liberalismo, dice Edward Luce

Roma. All’indomani della vittoria tonda di Emmanuel Macron in Francia, sintesi di tutte le speranze democratiche e liberali di un occidente segnato dai movimenti antisistema, Edward Luce, opinionista liberal del Financial Times di stanza a Washington, aveva detto al Foglio che il bicchiere di champagne non era mezzo pieno: l’affermazione del candidato in marcia era accompagnata da undici milioni di voti per Marine Le Pen e dalla scomparsa istantanea dei partiti tradizionali, la vittoria di un moderato di specchiata fede...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.