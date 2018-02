Nella corsa affollata a liberarsi del dogma del liberalismo Mattia Ferraresi con il suo nuovo bel libro (Il secolo greve, Marsilio) è in buona posizione, perché non è un liberale. Come me, come alcuni nel recente passato e in antico, pensa che la società aperta, globale, individualista, secolarizzata non ha un fondamento in altro che in sé stessa e nei suoi miti, dunque è fragile. Per dimostrarlo ha scritto un saggio, un saggio di inusitata bravura e leggibilità, partendo dal suo osservatorio fogliante, Brooklyn....

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.