L’Italia è meglio di come la dipinge la tivù. Qualche numero

Alla fine siamo sempre lì e oggi più che mai, per capire i prossimi mesi della tv italiana, bisogna partire da tre domande semplici e secche. Primo: si può fare una televisione per costruire e non solo per distruggere? Secondo: si possono informare i telespettatori uscendo fuori dalla gabbia dell’anti casta? Terzo: esiste un’alternativa concreta e magari persino di successo all’insostenibile palinsesto dello sfascio? Come capita spesso ogni volta che le feste cancellano per qualche tempo il segnale dell’indignazione...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.