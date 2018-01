Immigrazione, garantismo, mercato, Europa. Ecco i “doveri” del Pd

E’ possibile che sarà un mezzo disastro. E’ possibile che il prossimo 4 marzo sarà ricordato dalla sinistra italiana come il giorno più nero della sua storia. E’ possibile che i buoni risultati ottenuti dai governi a guida Pd in questa legislatura non permettano al Pd di raccogliere i consensi che pure meriterebbe. E’ possibile che alle prossime elezioni si verifichi tutto questo ma al termine di questa legislatura è impossibile non notare che rispetto a cinque anni fa in...

