L'ignoranza del complottismo

Gli italiani sono vittime di un complotto: il complotto del Bar Sport. Prendiamo l’intervento di Sergio Rizzo, ieri su Repubblica. Oggetto: i recenti rincari dei prezzi dell’energia elettrica, del gas e delle autostrade. Svolgimento: se va bene l’Autorità per l’Energia e quella dei Trasporti non sanno fare il loro mestiere, se va male sono colluse coi Poteri forti. Conclusione: non pervenuta. Perché, dopo aver tuonato contro i regolatori, averne denunciato insipienza e connivenze, non si capisce dove il vicedirettore di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.