Avere stima della coerenza delle convinzioni e dei comportamenti di Zerocalcare

Il conflitto tra Israele e Hamas, le parole di Antony Blinken e Hassan Nasrallah e le polemiche per la non presenza del fumettista al Lucca Comics

Purtroppo devo spedire il mio pezzo quotidiano nel primo pomeriggio. Ho avuto il tempo di vedere e sentire Blinken, il quale diceva che non si può negare il carburante agli ospedali di Gaza. Come sapete, l’altroieri era stato lo stato maggiore israeliano a chiedere che gli ospedali venissero riforniti, e Netanyahu aveva opposto un suo veto. Antony Blinken, nella nebbia corrente, è un mio candidato alla presidenza degli Stati Uniti, in tandem, come dite voi, con Marwan Barghouti, un palestinese e un ebreo americano. Ho avuto il tempo di seguire in diretta (malamente, un paio di canali italiani lo davano a intermittenza, fra gli stranieri solo Al Jazeera, se non sbaglio) il discorso di Nasrallah a una oceanica popolazione libanese, che ha esaltato il carattere sacro del pogrom di Hamas del 7 ottobre, ne ha certificato la piena autonomia operativa dall’Iran, ha imputato al fuoco israeliano gran parte delle vittime di Hamas in quel giorno, ha deplorato la viltà e l’inadempienza dei paesi arabi, proclamato l’assalto alle basi americane in Iraq da parte delle milizie sciite irachene, già da loro dichiarato – il culo degli altri – e tenuto al caldo il disgraziato Libano di cui è ormai padrone, e non vuole rischiare la sua fortuna, salvo che quella folla da Norimberga un giorno di questi se lo mangi. Non era poco, ma il mio tempo è scaduto.

Dunque voglio riservare le righe finali a una piccola esigenza privata: quella di dichiarare la mia stima a Zerocalcare. Non so abbastanza di fumetti e di Lucca (di questa Lucca, ce n’è un’altra che amo teneramente), e se fosse toccato a me non avrei deciso di non partecipare, ma nessuno mi invita. Ho però un’opinione fondata, sperimentata, della sincerità e della coerenza delle convinzioni ideali, si chiamano così, e dei comportamenti personali di Zerocalcare, illesi perfino dal suo esuberante successo, e desidero metterla a verbale.