È stato lui, al Congresso statunitense, a usare la citazione: "Ho un sogno". Aggiungiamo qualcosa

Sullo stesso argomento: Zelensky contro le aziende francesi

So che non si fa, ma la carne è debole, e cede alla tentazione di suggerire a Zelensky un pezzetto di discorso. Del resto è stato lui, al Congresso statunitense, a usare la citazione: “Ho un sogno”. Il mio pezzetto dice: “Ho un sogno. Sogno che donne e uomini democratici dell’Ucraina, di lingua russa o ucraina, si uniscano alle donne e agli uomini democratici della Russia, per amore della giustizia e della libertà”. Non è granché. E’ tutto.