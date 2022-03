Zelensky contro le aziende francesi

Ieri pomeriggio, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha parlato in videoconferenza ai deputati dell’Assemblée nationale, ringraziando il capo dello stato francese Emmanuel Macron per i suoi sforzi nel cercare una mediazione con la Russia, ma esortandolo allo stesso tempo a fare di più per Kyiv. “La Francia deve aiutare l’Ucraina a porre fine a questa guerra contro la libertà, l’uguaglianza, la fraternità”, ha detto Zelensky facendo leva sui valori fondanti della République, che hanno “reso l’Europa unita”. Ha poi aggiunto: “Speriamo che, sotto la presidenza francese dell’Unione europea, venga presa una decisione storica in favore dell’adesione dell’Ucraina all’Ue. Abbiamo bisogno di aiuto e di sostegno, per essere ben armati (…) Affinché vinca la libertà abbiamo bisogno di sanzioni contro l’aggressore”.

