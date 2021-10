Squid Game fa avere paura dei bambini

Come si fa a guardare e a mettere in scena una cosa così?

Mi ha detto: “Non puoi fare a meno di vedere Squid Game: saresti tagliato fuori”. L’ho ignorata. Essere tagliato fuori è un po’ come tagliar fuori, un ideale di vita.

Poi mi ha detto: “Non sai che cosa perdi: è una rappresentazione cruda, brutale, della lotta di classe. Come al Colosseo, gli schiavi per debiti si uccidono fra loro”. Fossi scemo, a guardare una cosa così.

Alla fine mi ha detto: “Davvero non l’hai ancora visto? Ma lo sai che i bambini lo guardano, e anche le bambine, e poi lo mettono in scena per gioco nella ricreazione?”. Allora l’ho guardato, perché ho avuto paura per i bambini.

Ora ho paura dei bambini, e anche delle bambine.