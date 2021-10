Sedotto da Prosper Mérimée

Un pensiero sulla morte e una citazione dello scrittore francese, seducente quasi quanto Stendhal

Per un periodo breve, Mérimée mi sedusse quasi quanto il suo amico Stendhal. Pensieri sulla morte, così: “Je suis toujours malade et quelquefois je soupçonne que je suis sur le grand railway menant outre-tombe. Tantôt cette idée m’est très-pénible, tantôt j’y trouve la consolation qu’on éprouve en chemin de fer c’est l’absence de responsabilité devant une force supérieure et irrésistible” – Sono ancora malato e a volte sospetto di trovarmi sulla gran ferrovia che porta nell’oltretomba. Questa idea mi è molto dolorosa, ma ci trovo anche la consolazione che si prova in treno, è l’assenza di responsabilità davanti a una forza superiore e irresistibile. (Lettere a una sconosciuta). Dev’essere sua anche questa magnifica descrizione, da cui mi pare che più tardi Arbasino abbia rubato: “Persuadée qu’on ne pensait qu’à la voler, elle s’était ruinée en serrures” – Persuasa che non si pensasse che a derubarla, si era rovinata in serrature.