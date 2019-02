Apprendo con una certa malinconia che fra i sardisti integerrimi, quelli che non si sognano di affiliarsi alla Lega, la figura di Emilio Lussu continua a essere rispettata, ma “nonostante”. Nonostante – dicono – abbia avuto un’indulgenza nei confronti del primo fascismo, illudendosi che facesse pulizia; nonostante abbia voluto far confluire il Partito Sardo d’Azione nel Partito d’Azione; nonostante abbia lasciato il Partito Sardo d’Azione per diventare socialista. Io sono fra quelli senza nonostante, cui viene ogni volta di nuovo da dire che “Emilio Lussu si starà rivoltando nella tomba”. Comunque voglio citare due commenti a un articolo del Post sugli schieramenti alla vigilia delle elezioni (mi scuso per il prestito ai due autori, che non conosco): DTMF: “Che il partito di Emilio Lussu si sia trasformato nel veicolo che farà sbarcare Salvini in Sardegna è una cosa che mi mette tristezza”. Roberto Lussu: “Non dirlo a me…”.