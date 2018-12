Perché se calano i reati aumentano i detenuti?

Un direttore di giornale avrebbe appena avuto l’occasione di intitolare scegliendo fra due notizie concorrenti. Una: i reati in Italia fra l’agosto 2017 e l’agosto 2018 sono diminuiti nel complesso del 9,5 per cento. Un’altra: il 30 novembre scorso il numero dei detenuti ha di nuovo superato, dopo anni, la soglia dei 60 mila: 60 mila e due. Oppure poteva fare un solo titolo, più lungo, con ambedue le notizie. In fondo l’una spiega l’altra e tutt’e due spiegano in che tempo e in che mondo viviamo.