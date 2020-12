Il movimento di Calenda e la grande fusione sotto i mari di Saipem

Idee e spunti per sapere quello che succede nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Carlo Calenda lancia il movimento, intanto tutti appoggiano Stefano Bonaccini (che neanche vorrebbe essere tanto appoggiato e fa benissimo da sé).

Curiosità: l'eurozona ha surplus di export, l'Ue a 28, quindi con i paesi che non hanno l'euro, ha invece un deficit. Forse questo dato ci dice qualcosa della corretta valutazione dell'euro sui mercati internazionali dei cambi e ci dice altre cose sull'efficienza delle economie che adottano l'euro e sugli effetti delle politica monetaria della Bce.

Con una mossa a rovescio rispetto al frequente predominio francese nella distribuzione la Campari si prepara a comprare la Baron Philippe de Rothschild, fortissima nel settore di vini e liquori.

Il maltempo preso bene.

Il Pd e la piazza di Bologna.

E i renziani che preparano lo choc.

Chiudere scalinate per pioggia e instabilità, e non sono neppure scale mobili.

Il genio del marketing, la bici Greta.

L'impeachment e come viene raccontato. Negli Usa impazza la guerra tra gruppi televisivi, con la trumpiana Fox sbertucciata dai concorrenti per il tentativo di trasformare il racconto delle testimonianze nel modo più favorevole al presidente.

I video con immagini di azioni di guerriglia o sabotaggi da parte degli attivisti che protestano a Hong Kong vanno presi sempre con qualche dubbio come ci ha spiegato sul Foglio Giulia Pompili, perché potrebbero essere operazioni di disinformazione da parte cinese per creare un clima ostile alle proteste. Quindi valutate con molta prudenza l'azione mostrata qui dalla France Presse.

dove sta investendo Warren Buffett.

Da Torino (il caso del monopattino e la super multa) al Giappone tutta la nuova mobilità manda in confusione i regolatori e i legislatori. Adesso ci prova il velocissimo Usain Bolt a forzare sul codice.

La grande fusione sotto i mari, Saipem è una delle migliori aziende del settore e uno dei punti di forza della tecnologia applicata in Italia. Ora guarda ai suoi rivali per una confluenza che agiterà i regolatori antitrust ma che potrebbe avere senso economico. I nazipop non ci capiranno nulla.

Dalla Svezia di 7000 anni fa è sempre un piacere ritrovarsi con antichi parenti.

La restaurazione era una notizia largamente esagerata, ma lo scherzo ha funzionato e ci sono cascati in tanti (nessun ritorno del trono ma solo il lancio di uno spot).