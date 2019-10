L’altra invasione turca

“Sono cipriota”, ha detto il presidente della Commissione uscente Jean-Claude Juncker rivolgendosi alla plenaria del Parlamento europeo a Bruxelles. Juncker ha messo in ordine le priorità europee in fatto di invasioni turche perché mentre Erdogan invade il nord della Siria nel frattempo ha aperto un altro fronte a Cipro. “Se il piano della Turchia (in Siria) riguarda la creazione di una zona sicura non si aspetti che l’Europa paghi per questo”. La risolutezza di Juncker deriva dall’invasione turca in acque...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.