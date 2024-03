Nel grigio mondo della musica squattrinata la parola d'ordine è “resistenza”

Mamma mia che impressione, diceva Alberto Sordi! Se leggete i report pubblicati in queste settimane da testate autorevoli come Fast Company e perfino dal New York Times e siete appassionati di musica, la sensazione che proverete è di assoluto spaesamento. Lo scenario si è modificato in modo così radicale da assumere lineamenti indecifrabili per chi sia cresciuto con delle aspettative nei confronti del mondo musicale e perfino della sua industria, che ormai non corrispondono lontanamente alla realtà del presente. Il discorso, ovviamente, è di natura prettamente economica, ma va a colpire molti altri aspetti della questione, inclusi quelli della creatività e delle opportunità. Il germe delle rivoluzione – ma sarebbe più consono parlare di controrivoluzione – è rappresentato dai private equity, i fondi di investimento privato divenuti i principali attori della finanza che ruota attorno alla musica, all’indomani dei cambiamenti subentrati col nuovo millennio, nella fattispecie la morte della discografia fisica, ridotta a una faccenda per collezionisti, l’affermarsi del consumo musicale attraverso gli streaming a pagamento, la crescita esponenziale del mercato della musica dal vivo, col ripensamento dei concept di show e di tournée e problematiche connesse – a cominciare dai prezzi dei biglietti e dalle modalità di vendita dei tagliandi – fino al devastante avvento della pandemia, col prolungato blocco delle attività e soprattutto con la progressiva metamorfosi dell’identikit del consumatore di musica, secondo i dettami dell’èra digitale che giorno per giorno prendono il sopravvento su quella analogica.

