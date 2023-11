Il segretario di stato con la Stratocaster. Storia musicale di Blinken

Adesso che, al cospetto delle performance professionali del segretario di stato americano nelle crisi ucraina e israelo-palestinese, da più parti si comincia a parlare di un’ipotesi “president Blinken”, sembra necessario introdurvi un altro capitolo del discorso: “guitarist Blinken”. Si sa che la musica è una vecchia passione del 61enne Antony. Ai tempi del college recensiva album e poi scriveva e registrava le sue canzoni (ancora oggi disponibili su Spotify a suo nome). Era un adoratore di Eric Clapton, di cui imitava lo stile “slowhand” e si accalora raccontando della volta in cui Grant Hart degli Hüsker Dü, leggendaria band grunge, gli concesse l’onore di suonare con lui. La politica estera, dicono le biografie, era comunque scritta nel suo destino: il padre Donald era stato ambasciatore americano in Ungheria durante l’amministrazione Clinton e lui si è laureato a Harvard, specializzato alla Columbia e a inizio degli anni Novanta è già in servizio al dipartimento di stato, come assistente dell’ufficio per i rapporti coi governi europei. Ha fatto lo speechwriter per Clinton su temi di politica internazionale e con Obama alla Casa Bianca è entrato nello staff del vicepresidente Biden. In tutto ciò non ha mai smesso di comprare dischi, con un debole per le band anni 70, Pink Floyd e Lynyrd Skynyrd in testa, nonché di collezionare chitarre, anche se ammette candidamente di non essere esattamente Jimi Hendrix. Anche quando la carriera politica è decollata Blinken non ha perso il contatto con la musica. Con altri professionisti washingtonians ha perfino trovato il modo di mettere su delle band, magari solo per darsi appuntamento in qualche piccola sala-prove (uno dei gruppi aveva un nome notevole: Coalition of the Willing, la coalizione dei volenterosi): “Da sempre ho la musica nel cuore. Mi dà gioia, si tratti di suonarla o solo d’ascoltarla”, spiega lui stesso. Gli hanno perfino chiesto se durante le sue turbolenze diplomatiche alla ricerca della pace nel mondo porti con sé una chitarra e ha confessato d’averci pensato: “Ma sarebbe stato scortese verso i colleghi. Quando sei ammassato dentro un aereo e uno comincia a suonare, non sai dove scappare”.

