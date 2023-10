La musica eterea di Banhart, che non si riesce mai a prendere troppo sul serio

Quando si è fatto conoscere ai suoi esordi, Devendra Banhart aveva la peculiarità di far venire i nervi a molti ascoltatori. Non che la sua musica fosse male, tutt’altro. Ma si percepiva che c’era qualcosa di superficiale, d’improvvisato, di un po’ appiccicato in quel suo stile volutamente, esageratamente ispirato ai canoni – sonori, visuali, tematici – della ormai sepolta hippie culture. Era inizio millennio, una temperie culturale confusa e nervosa e che cosa andasse cercando e proponendo il venezuelano nato nel Texas, che cantava motivetti graziosi con una vocina soffice come una mammola, non era chiaro, per quanto fosse innegabile che la proposta era originale e a suo modo suggestiva (peraltro il suo avvento fu sincronico con quello di un altro talento innovativo e stravagante per la scena d’oltreoceano, come Sufjan Stevens). Fu comunque l’inizio di un piccolo culto, reso presto discontinuo dall’ancora insospettabile vezzo di Devendra: cambiar pelle musicale praticamente a ogni nuova uscita, senza offrire alcuna spiegazione.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE