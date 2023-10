Lo Sphere di Las Vegas batte anche gli U2

Lo Sphere è il definitivo teatro digitale dopo la deflagrazione dell’intelligenza artificiale applicata al pop. Il suo inventore James Dolan (impopolarissimo proprietario dei NY Knicks, la squadra di basket Nba della Grande Mela) sostiene che presto repliche dello Sphere verranno su in tutte le metropoli del pianeta, magari con fogge diverse, piramidi, cubi o chissà cos’altro. Intanto il prototipo ha aperto i battenti a Las Vegas (dove sennò?), ospitando come attrazione una residenza lunga tre mesi degli U2, il quartetto irlandese un tempo etichettato la “band più famosa del mondo”. Ma stavolta, a sovrastare la fama e l’attrazione del gruppo di Bono c’è la location che li ospita e l’inedita esperienza di spettacolo che propone: puro XXI secolo inoltrato, effigiato da questo building a forma di palla, alto un centinaio di metri e interamente coperto, sia all’interno che all’esterno, da una superficie Led su cui può apparire qualsiasi stravaganza – già si moltiplicano online le story filmate dai finestrini degli aerei, che immortalano in mezzo alla giungla degli hotel di Las Vegas vuoi un gigantesco emoji giallo, vuoi il terzo occhio, vuoi un acquario di pesci di fantasia. Ma il bello viene una volta dentro, e basta un giro in rete per vedere.

