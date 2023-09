Le mazzette di don Magnifico, la maschera dell'italiano scaltro e cinico

La lotta alla corruzione è un punto fisso dell’agenda politica di ogni governo del nostro paese perché evadere le tasse, offrire una bustarella o semplicemente saltare la fila, sembrano azioni connaturate nel cittadino italiano, tanto che questa lotta è fiaccata da una mentalità che non premia il merito ma la furbizia. A dircelo non sono solo i dati di bilancio o le cronache giornalistiche che testimoniano gli inverecondi scandali giudiziari, ma è un modesto personaggio dal nome immodesto: Don Magnifico. Per scoprire di chi si tratta dobbiamo partire da Cenerentola, il personaggio della fiaba di Charles Perrault, con la perfida matrigna e la scarpetta di cristallo. Di questa fiaba esiste nell’opera lirica la versione di Gioacchino Rossini, dove il librettista romano Jacopo Ferretti sostituisce la matrigna con un patrigno e dove, inoltre, al posto delle scintillanti scarpette, Cenerentola indossa ai polsi due braccialetti; ne darà uno al Principe così lui potrà ritrovarla e decidere liberamente se riconoscerla oppure no, vista la sua condizione di povertà. Il fatto di ricorrere al braccialetto è giustificato da Ferretti, come “una necessità nelle scene del Teatro Valle, e un rispetto alla delicatezza del gusto romano”. Insomma, non è decoroso che nella città papale a inizio Ottocento si mostri una scena in cui, per calzare delle scarpe, una fanciulla sveli le gambe al pubblico.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE