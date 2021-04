Vogliono fare del Globe il nuovo teatro Valle occupato?

Il teatro che in una sessantina hanno scelto di occupare per chiedere “La ripresa in sicurezza degli spettacoli” non è stato scelto a caso

“A noi gli occhi please”. Lo striscione cita Gigi Proietti e non potrebbe essere altrimenti. Il Globe, il teatro che in una sessantina hanno scelto di occupare per chiedere “La ripresa in sicurezza degli spettacoli” è legato sin dalla nascita al mattatore. Il Globe Theatre non è stato scelto a caso. Teatro vittoriano a cielo aperto. E qui gli occupanti possono mostrare come gli spettacoli siano sicuri. Gel disinfettanti, mascherine e da oggi pomeriggio persino tamponi rapidi a cinque euro. Ma se qualcuno sognava un teatro Valle 2 in versione pandemia, deve essere rimasto deluso dall’intervento di Carlotta Proietti, figlia di Gigi e direttore artistico del teatro: “Siamo solidali con voi, certo se ce lo aveste detto subito saremmo potuti esserlo da prima… comunque vi prego trattatemelo bene, e soprattutto sappiate che noi qui vorremo far partire la stagione”.