Carlotta Proietti, la figlia di Gigi: "Solidali con l'occupazione del Globe ma non fateci perdere la stagione"

"La notizia dell’occupazione è stata una doccia fredda perché non ne sapevamo nulla. Questa mattina siamo venuti a sentire le motivazioni in conferenza stampa", dice Carlotta Proietti, figlia di Gigi e membro della direzione artistica del Globe Theatre, occupato oggi dalla rete dei lavoratori dello spettacolo. "Ovviamente siamo solidali, perché anche per noi è stato un anno difficile, ma il nostro obiettivo è quello di potere riaprire il Globe, di non perdere la stagione”. E all'assemblea degli occupanti chiede: "Trattatecelo bene! Questa è un po' casa, sono 17 anni che siamo qua. Il Globe è di proprietà del comune di Roma, la gestione di Teatri di Roma, la nostra società ha la direzione artistica, ereditata da mio padre. Sul resto non abbiamo nessun potere. Ci teniamo ad avere la possibilità di fare la stagione e fare lavorare tante persone".

Pubblicità