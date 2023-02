Nel dibattito su Conte alla Scala è in gioco il rapporto tra bellezza e mercato

Non si può liquidare la decisione sul concerto del prossimo 19 febbraio come una questione reazionaria o troppo sofisticata. C'è in ballo una precisa idea di rappresentazione musicale

Quando ho letto il titolo della lettera aperta di Piero Maranghi contro il concerto di Paolo Conte alla Scala, ho pensato che fosse una battaglia di retroguardia. Dopo averla letta sono pieno di dubbi che non sono stati dissipati, anzi, dal dibattito in corso (che comunque è uno dei più interessanti degli ultimi anni). Mi sembra insufficiente liquidare la questione come frutto di un riflesso reazionario e parruccone, oppure rimettersi ai gusti del pubblico o del sovrintendente (come se nella gestione di istituzioni così complesse, vedi Salone del libro di Torino, non entrassero spinte e interessi di altro tipo) o appellarsi alla distinzione tra buona e cattiva musica, problematica di per sé, impossibile tra i contemporanei. Mi pare necessario, invece, parlare di due temi cruciali che la lettera pone: il rapporto tra contenuto e contenitore e quello tra bellezza e mercato.