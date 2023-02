La trattativa stato-Sanremo, copioni fissi e panico da televoto. A spasso nel Festival

Sanremo, dal nostro inviato. In Italia di solito è “giovedì gnocchi”, al Festival invece è “giovedì quote gender”. L’anno scorso di giovedì toccava esibirsi a Drusilla Foer, uomo vestito da donna. Stasera tocca invece a Paola Egonu, la campionessa di volley che ha detto di aver “amato una donna”. Schema fisso. Un po’ come i menù dei ristoranti di Sanremo. Tra pesce assai sospetto e piatti guarniti di maionese trasudanti il puro orrore dell’esistenza, presi d’assalto come sono da eserciti di cacciatori di selfie giunti da tutta Italia, queste trappole per citrulli imbandiscono a prezzi stellari sbobbe tanto remote dal cibo che è un miracolo se siamo ancora vivi. E questo ha molto a che vedere col Festival. Tra i sei negozi della catena a diffusione nazionale, gli alberghi che devono aver visto tempi migliori, il casinò popolato solo da anziani che si giocano la pensione alle slot machine (e da dipendenti Rai), tra le gioiellerie che spacciano “autentici zirconi” e le boutique che offrono borse in “vera similpelle”, dopo qualche giorno di permanenza appaiono chiare almeno un paio di cose: Sanremo sta alla Costa Azzurra all’incirca come il Tamarindo sta alla Coca-Cola e il Festival è praticamente l’unica cosa che tiene in vita una città che, come ti racconta chiunque, “per il resto dell’anno è deserta. Quasi morta”

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE