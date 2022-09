Tinariwen: la musica e il rapporto con il deserto

Quanto ci sia di vero nel film “I due Papi” di Fernando Meirelles, cioè se realmente siano avvenute delle intense conversazioni preliminari tra Benedetto XVI e il cardinal Bergoglio prima dell’abbandono del soglio pontificio dell’uno e la salita dell’altro, è pressoché impossibile da stabilire, perché è ben nota la riservatezza di chi dimora all’interno delle mura vaticane. Tuttavia, lo dice anche la Civiltà cattolica (che è la rivista culturale più antica in lingua italiana), il film è sicuramente da vedere per la delicatezza con cui tocca determinati temi apostolico-teologici duramente colpiti dal “secolo”. Ma questo non è affatto un articolo che si occupa di temi vaticani, ci sono specialisti emeriti che lo fanno, quanto piuttosto è un pezzo che trae ispirazione da una sequenza dei “Due Papi”. Più precisamente è un momento del film che introduce un motivo musicale, ma non è “Dancing Queen” degli Abba che è un divertente pretesto per accendere il prevedibile calembour teologale tra Jonathan Pryce (il cardinal Bergoglio) e Anthony Hopkins (Papa Ratzinger). E’ invece una canzone che compare a pochi minuti dallo sfilare dei titoli di coda. L’appena eletto Papa Francesco, come si narra essere nella sua indole, cerca d’acquistare per conto proprio un biglietto aereo per Lampedusa. Ci riesce solo grazie all’aiuto d’una guardia svizzera che effettua la prenotazione attraverso il telefono cellulare e immediatamente dopo inizia una carrellata d’immagini dei viaggi apostolici del pontefice, iniziando appunto da quello verso l’isola del Canale di Sicilia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE